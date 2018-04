Mulan: Donnie Yen di Rogue One a bordo del live-action del classico Disney

È quest'oggi il puntualissimo Deadline a riportare la notizia dell'entrata ufficiale di Donnie Yen (Rogue One) nel cast dell'atteso Mulan, trasposizione live-action del famoso classico Disney che sarà diretta da Niki Caro (La signora dello zoo di Varsavia).

Yen vestirà i panni del mentore e insegnate della protagonista, il comandate Tung. A interpretare l'eroina titolare del film troveremo l'attrice cinese Liu Yifei. La Caro è stata scelta dalla Disney per i suoi lavori precedenti, molti dei quali vedevamo al centro delle varie storia delle donne. La cineasta è adesso la seconda regista ad essere stata scelta dallo studio per dirigere un film con un budget superiore ai 100 milioni di dollari; la prima è stata Ava DuVernay (Selma), responsabile dell'adattamento cinematografico de Nelle pieghe del tempo, un lavoro purtroppo mediocre e tutt'altro che raffinato.



Tra i produttori esecutivi di Mulan ci sarà anche Bill Kong, uno dei produttori più famosi e influenti in Cina che ha all'attivo film come Monster Hunt, Hidden Dragon e La tigre e il dragone. Per Yen si tratta del secondo film a grande budget in collaborazione con la Disney dopo Rogue One: A Star Wars Story.



Scritto da Rick Jaffa, Lauren Hynek, Amanda Silver e Elizabeth Martin, Mulan è atteso nelle sale il 27 marzo 2020.