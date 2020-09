Mulan da domani su Disney Plus: il live-action si mostra nel nuovo trailer!

Come sappiamo da domani 4 settembre sarà possibile vedere, anche in Italia, l'attesissimo Mulan, remake live-action diretto da Niki Caro che salterà la sala cinematografica e verrà distribuito in versione 'noleggio Premium' direttamente sul servizio di streaming on demand Disney+.

Per l'occasione la major ha postato sulla propria pagina ufficiale del social network Twitter un nuovo trailer, che come al solito vi rendiamo disponibile in calce all'articolo.

Mulan è l'epica avventura di una giovane donna senza paura che si traveste da uomo per combattere gli invasori del nord che attaccano la Cina. Figlia maggiore di un onorato guerriero ormai vecchio e malato, Hua Mulan è vivace, determinata e pronta a tutto: quando l'Imperatore emette un decreto in base al quale un uomo per famiglia deve necessariamente servire nell'esercito imperiale per aiutare la Cina a contrastare gli invasori, la protagonista decidere di prendere il posto del padre malato mettendosi su un cammino che la porterà a diventare uno dei più grandi guerrieri cinesi di sempre.

Il film include un cast internazionale che presenta Yifei Liu nel ruolo di Mulan, Donnie Yen nel ruolo del Comandante Tung, Jason Scott Lee nel ruolo di Böri Khan, Yoson An nel ruolo di Cheng Honghui, Gong Li nei panni Xianniang e Jet Li in quelli dell'Imperatore. Il film è diretto da Niki Caro da una sceneggiatura di Rick Jaffa, Amanda Silver, Elizabeth Martin e Lauren Hynek, basata sulla leggenda di Hua Mulan e sull'omonimo Classico Disney.

Mulan uscirà in Premiere Access al costo di 21.99 euro su Disney+ il prossimo 4 settembre, mentre la versione in abbonamento sarà disponibile senza costi aggiuntivi a partire da dicembre.

Per altri approfondimenti ecco un video dietro le quinte e uno speciale su tutti i film di Mulan dal 1928 a oggi.