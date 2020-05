Mulan, Disney+ ha rivelato la data di uscita del live action?

Come per tutte le uscite cinematografiche previste in questi mesi di lockdown, anche l'arrivo nei cinema del live action Mulan è slittato dal 27 marzo al 24 luglio. Al momento non è possibile stabilire se almeno l'uscita estiva potrà essere confermata, e di conseguenza la Disney sta pensando a piani alternativi, come l'uscita in streaming.

Una data di uscita potrebbe essere già stata stabilita, ed è trapelata da un tweet apparso in queste ore e prontamente rimosso, che si può comunque vedere nello screenshot in calce all'articolo.

Un utente ha infatti chiesto informazioni sull'uscita di Mulan direttamente all'account di Disney+, e mentre solitamente domande del genere rimangono senza risposta, in questo caso la piattaforma potrebbe essersi inavvertitamente tradita rispondendo, tramite l'account Disney+ Help, che il film sarà "disponibile per gli abbonati intorno al 27 ottobre 2020."

L'account è ufficialmente associato a Disney, ma la data non è stata finora confermata su nessuno dei canali social della Casa del Topo, ed è probabile che non siano previste a breve notizie ufficiali. L'eliminazione del tweet farebbe in effetti pensare a una svista: magari la data del 27 ottobre era quella scelta originariamente per la pubblicazione in streaming, se il film fosse arrivato effettivamente nelle sale il 27 marzo (sarebbero quindi passati sette mesi esatti).

Nonostante lo slittamento dell'uscita di Mulan, in ogni caso, la Disney sta già lavorando al sequel. Con il live action, la regista Niki Caro vuole onorare il capolavoro del 1998.