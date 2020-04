Mulan, la Disney sta già lavorando al sequel nonostante lo slittamento

Mulan sarebbe dovuto uscire nelle sale di tutto il mondo il mese scorso, ma a causa della pandemia di Coronavirus come sappiamo è stato rinviato a luglio: nonostante ciò, un nuovo rapporto afferma che la Disney starebbe già pianificando un sequel.

Prima di perdere la sua data di uscita originale, il remake live-action del film godeva di tracciamenti al botteghino a dir poco incoraggianti, e ora secondo quanto riferito da Full Circle Cinema la Disney è così fiduciosa circa il futuro successo del film che aveva in programma di annunciare un sequel poco dopo la sua uscita di marzo. Chris Bender, Jason Reed e Jake Weiner sarebbero tutti legati alla produzione del secondo film, anche se non è chiaro se la regista Niki Caro tornerà a dirigere.

Presumibilmente anche il cast principale tornerà, anche se al momento è difficile dire di cosa parlerà la storia con il primo capitolo già noto per discostarsi pesantemente dal film d'animazione originale. Visto il tipo di libertà creativa che il remake live-action di Mulan sembrerebbe essersi preso nei confronti del Classico Disney, si può supporre che il suo sequel sarà totalmente originale piuttosto che un adattamento del sequel animato, uscito nel 2004.

Fatta eccezione per Maleficent, finora non abbiamo visto nessuno dei film dell'etichetta dei remake live-action della Disney ricevere un sequel, anche se ultimamente le cose stanno cambiando con Aladdin di Guy Ritchie che tornerà sia con un secondo episodio che con una serie spin-off per Disney+. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra anteprima di Mulan, di cui abbiamo potuto vedere alcune scene ad un evento organizzato per la stampa.