Mulan, Disney commenta lo scandalo Xinjiang, ma minimizza: 'Tanta pubblicità!'

Il remake live-action di Mulan è finito nell'occhio del ciclone a causa di ringraziamenti speciali ad un governo genocida inseriti nei titoli di coda, col film di Niki Caro disponibile su Disney+ che si è ritrovato perfino accusato da un senatore degli Stati Uniti.

Il 'ringraziamento speciale' sarebbe infatti indirizzato all'ufficio municipale di pubblica sicurezza di Turpan, un ufficio cinese che è stato legato all'oppressione e al genocidio culturale dei musulmani uiguri nella regione Xinjiang.

Ora la CFO della Disney Christine McCarthy ha affrontato di petto il clamore che circonda il film nel corso di una conferenza alla Bank of America Virtual 2020 Media, Communications, & Entertainment Conference. "Non sono brava nei pronostici al botteghino, ma questa storia ha generato molta pubblicità", ha spiegato McCarthy. “Lasciatemi che gli dia un minimo di contesto, però: la verità è che Mulan è stato girato principalmente - anzi quasi interamente - in Nuova Zelanda. Ma nel tentativo di rappresentare accuratamente alcuni dei paesaggi e della geografia unici del paese della Cina per questo dramma d'epoca, abbiamo filmato scene in venti diverse località cinesi. È risaputo che, per girare in Cina, devi ottenere il permesso, e quel permesso viene dal governo centrale."

La McCarthy ha aggiunto: "È una pratica comune riconoscere nei titoli di coda di un film i governi nazionali e locali che ti hanno permesso di girare lì. Quindi, nei nostri crediti, sono state riconosciute sia le regioni cinesi, sia le località in Nuova Zelanda. Vorrei che fosse così semplice, ma la cosa ha generato diversi problemi per noi."

Sebbene la giustificazione della McCarthy offra certamente un modus operandi tipico di un grande blockbuster, il riconoscimento del Turpan Municipal Bureau of Public Security è stato considerato all'unanimità come intrinsecamente problematico. Il repressivo ufficio di pubblica sicurezza opera nello Xinjiang, dove sarebbero state girate sequenze di Mulan durante la produzione del 2018. Questo lasso di tempo coincide con l'ascesa dei "centri di rieducazione" nella regione, che il Partito Comunista Cinese usa per perseguitare e detenere con la forza gli uiguri, un gruppo di minoranza etnica nella regione che pratica principalmente l'Islam.

Secondo un rapporto della PBS, almeno un milione di persone sono state detenute in questi campi di rieducazione, con molti ex detenuti che raccontano storie di abusi fisici ed emotivi nelle strutture. Mentre il governo cinese ha ripetutamente negato l'esistenza dei campi, la pratica è stata condannata in tutto il mondo, e molti la definiscono un genocidio culturale dello stile di vita uigura. Nel 2019, l'Ufficio municipale di pubblica sicurezza di Turpan è stato ufficialmente inserito nell'elenco delle 28 organizzazioni cinesi direttamente coinvolte negli abusi.

