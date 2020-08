Mulan, Disney chiarisce:'Il film non sarà un noleggio ma un acquisto'

Qualche ora fa Disney ha sorpreso i fan di tutto il mondo con un annuncio sull'uscita del live action di Mulan, diretto da Niki Caro. In alcuni Paesi il film verrà reso disponibile in anteprima su Disney+, al prezzo di 29,99 dollari, dal prossimo 4 settembre. L'uscita consentirà agli abbonati a Disney+ di poter godere del film in ogni momento.

Secondo Insider, un rappresentante di Disney+ ha chiarito che il costo di 29,99 dollari non sarà un noleggio una tantum ma un vero e proprio acquisto del film, fintanto che permane l'abbonamento alla piattaforma streaming.

Mulan uscirà invece regolarmente al cinema in diversi Paesi internazionali dove la situazione al momento risulta meno critica in relazione alla pandemia.



Attraverso un comunicato stampa, Disney ha reso noto che le perdite del terzo trimestre in seguito all'emergenza sanitaria globale ammontano a circa 3 miliardi di dollari. Pubblicare in streaming Mulan su Disney+ aiuterà a compensare le perdite derivanti dalla mancanza del film in alcune sale cinematografiche, sebbene il CEO Disney, Bob Chapek, abbia fatto notare come il film resti in programmazione al cinema per molti dei Paesi coinvolti nella distribuzione.

All'annuncio di questa novità i fan si sono chiesti se anche altri film Disney potessero seguire questa strategia. In particolare Bob Chapek ha parlato di Black Widow, uno dei film più attesi dell'anno.

A gennaio abbiamo visto in anteprima le prime scene di Mulan e su Everyeye potete trovare il nostro resoconto.