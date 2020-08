Mulan, diamo un'occhiata agli stunt del film e ai nuovi character poster

Manca davvero poco al debutto di Mulan su Disney+, e nel frattempo Disney ce ne dà un assaggio con un video dedicato agli spettacolari stunt della pellicola e alla loro realizzazione, e dei nuovi character poster.

È stato lungo e tortuoso il percorso che ha portato il live-action di Mulan dinnanzi ai suoi spettatori, considerando anche il fatto che strada facendo la rotta è cambiata, come anche la destinazione, e si è passati dal grande schermo delle sale cinematografiche al piccolo schermo del salotto di casa propria.

Ma l'importante, adesso, è che la pellicola diretta da Niki Caro ce l'ha fatta, e tempo una settimana, partiremo assieme a Mulan per un'altra grande avventura, di cui possiamo farci un'idea grazie alla nuova featurette dedicata ai villain del film (interpretati da Gong Li e Jason Scott Lee) e agli incredibili stunt di cui sono stati protagonisti.

"Questo film è davvero reale e viscerale, come ogni action movie dovrebbe essere" afferma la regista nel video che trovate anche in testa alla notizia, mentre in calce potete invece vedere degli inediti character poster che Disney ha voluto allegare al reminder dell'uscita del film.

"Date un'occhiata ai character artwork per il nuovo film Disney Mulan. Potete iniziare a guardarlo in streaming tra una settimana su #DisneyPlus grazie al Premier Access. Per maggiori informazioni andate sul sito ufficiale di Disney+" leggiamo infatti nel tweet.

Preparatevi, allora, perché Mulan sta arrivando