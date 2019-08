Mulan, la descrizione delle scene mostrate alla D23

È attualmente in corso ad Anaeheim, California, la D23, la convention ufficiale di tutto ciò che è Disney. E durante il panel dei Walt Disney Studios, sono stati mostrati dei nuovi footage dal live-action di Mulan.

La regista della pellicola, Niki Caro, è salita sul palco della HallD23 per salutare il pubblico in sala e presentare un filmato contenente alcune scene selezionate per l'occasione.

"È sempre la storia senza tempo che tutti amiamo, ma vista in live-action diventa reale. È questa la cosa che mi entusiasma maggiormente. Le persone potranno ora viverla in un modo ancora più reale, più viscerale, e incredibilmente emozionante" avrebbe dichiarato Caro, per poi lasciare spazio ai footage.

Sulle note di Molto onore ci darai (Honor to us all), arrivano le prime scene, che secondo descrizione vedrebbero Mulan nella dimora della mezzana "Mulan viene preparata e vestita con ordine e cura. Non sembra a suo agio. All'esterno, mentre cammina, si lamenta del fatto che abbia fame, ma non può mangiare, altrimenti si rovinerebbe il trucco. Spiega che non importa che espressione faccia, tanto nessuno può capire ciò che prova [da come è conciata], e ride con un'amica. Più tardi, le viene detto di essere silenziosa e mostrare grazia, come farebbe una buona moglie, mentre prepara il the. 'Queste sono le qualità che vediamo in Mulan. Quanto una moglie serve il marito, deve essere silenziosa, deve essere invisibile'".

Nella seconda scena "un ragno si cala dal soffitto e si avvicina alla teiera. Mulan cerca di coprirlo con la teiera, ma le viene detto di mantenerla al centro del tavolo. Il ragno salta su una delle donne presenti e si crea il caos. Il tavolo viene rovesciato, e Mulan riesce ad afferrare tazze e piattini, finché poi non le si sciolgono i capelli e fa cadere tutto. La famiglia di Mulan viene umiliata di fronte al villaggio intero per aver fallito nel crescere una buona figlia".

La terza scena riguarda l'arruolamento del padre di Mulan, in cui "Dei soldati entrano [in casa di Mulan] e spiegano che il paese è in guerra, e ogni famiglia deve contribuire inviando un uomo al fronte. Il padre entra in scena e decide di unirsi alla battaglia, essendo l'unico uomo di casa. Non è in condizioni per combattere, e cade, ma prosegue camminando, perché non ha scelta".

Infine, l'ultima scena, collegata a quella precedente, mostra in realtà diverse sequenze, con Mulan "intenta a guardare il padre che cerca di allenarsi, ma non riesce a tenere ferma la spada. Quando lui non è presente, però, Mulan si allena. Sarà lei a portare onore alla famiglia. Si camuffa, e se ne va. Si allena con i soldati. Vince battaglie. Mostra creatività negli allenamenti. Dei cavalli marciano verso la battaglia. Mulan è sul campo di battaglia. Volteggia in aria come un volatile. Corre tra gli edifici. 'Io porterò onore a tutti noi'".

Questo ciò che sarebbe stato mostrato durante l'evento, a cui non ha presenziato l'attrice protagonista della pellicola, Liu Yifei, recentemente al centro di polemiche a sfondo politico a causa di alcune dichiarazioni che hanno suscitato l'indignazione di molti, e addirittura dato vita a un'azione di boicottaggio contro il film.

Mulan sarà al cinema dal 26 marzo 2020.