Mulan punta ad un debutto da 85 milioni negli Stati Uniti

Confermata l'uscita di Mulan negli Stati Uniti nonostante le crescenti preoccupazioni legate all'emergenza Coronavirus, dall'Hollywood Reporter arrivano le prime previsioni sul box office del live-action Disney.

Secondo quanto riportato dal noto magazine, Mulan dovrebbe debuttare nelle sale americane con un incasso di 85 milioni di dollari che firmerebbe il miglior weekend d'apertura del 2020. Alcuna previsioni più ottimiste indicano inoltre un lancio pari o superiore a quello di Aladdin, che nel 2019 ha aperto con un incasso di 91,5 milioni finendo la sua corsa a quota 1,051 miliardi.

Diretto da Niki Caro, il nuovo remake live-action della Casa di Topolino potrebbe risentire di un calo del botteghino dovuto al Coronavirus, che in Italia ha già causato la chiusura totale dei cinema in alcune regioni, ma per il momento le previsioni indicano un buono stato di salute delle sale americane.

L'uscita di Mulan in Italia è ancora fissata al 26 marzo, anche se un portavoce della Disney ha rivelato che al di fuori degli USA potrebbero avvenire dei ritardi. Ne sapremo sicuramente di più nei prossimi giorni, ma al momento l'unico blockbuster ad essere stato posticipato è No Time To Die, nuovo capitolo di 007 la cui uscita è stata spostata al prossima novembre da Sony Pictures.