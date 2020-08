Mulan, ecco cosa rappresenterà davvero il Premier Access per Disney Plus

I nuovi trailer e poster di Mulan hanno anticipato l'uscita dell'attesissimo remake live-action diretto da Niki Caro, e adesso da Collider ci giungono anche ulteriori informazioni sulla controversa manovra di distribuzione del film pensata dalla Disney.

L'opera, infatti, arriverà su Disney+ ad un prezzo di 29 dollari e sotto forma di un 'noleggio perenne', legato a doppio filo dall'abbonamento al popolare servizio di streaming on demand. Questa innovativa tipologia di distribuzione è fissata per il 4 settembre prossimo in diversi mercati, tra i quali anche gli Stati Uniti, e grazie ad una nuova pagina allestita su Disney+ per l'occasione è stato spiegato esattamente come funzionerà e soprattutto quali implicazioni avrà la manovra per il futuro di Mulan su Disney+.

La Disney infatti definisce "Accesso Premier" la modalità di noleggio, e spiega che "a partire dal 4 settembre, tramite Accesso Premier, potrai guardare Mulan prima che sia disponibile per tutti gli abbonati Disney+. Il servizio offrirà l'Accesso Premier a Mulan per $29,99 su Disney+ e altre piattaforme selezionate, e una volta ottenuto l'Accesso Premier a Mulan potrai guardarlo tutte le volte che vorrai. Il tuo accesso a Mulan continuerà finché sarai un abbonato Disney+".

La buona notizia è nascosta in piena vista: viene specificato infatti che con Accesso Premier si potrà guardare Mulan prima che sia disponibile per tutti gli abbonati, il che vuol dire che il percorso per i titoli Disney nel circuito dell'home entertainment sembrerebbe destinato a cambiare per sempre: il primo step diventerà il Disney+ Premier Access, dopodiché si passerà al Blu-ray fisico e infine allo streaming on demand su Disney+, quello che sarà disponibile per tutti gli abbonati ma per il quale bisognerà attendere di più.

Potrebbe essere una piccola rivoluzione nel campo dell'home entertainment e una risposta al controverso accordo Universal/AMC, che ha segnato un drastico abbassamento della finestra cinema/streaming: cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.