Mulan, cosa cambia il remake rispetto al Classico Disney del 1998?

Il film d'animazione di Mulan del 1998 e il remake diretto da Niki Caro uscito ieri su Disney Plus sono destinati ad essere paragonati, ma quali sono le differenze fra le due opere?

Proviamo a fare chiarezza: innanzitutto ci pensa il rating, con il remake live-action classificato PG-13 (il primo di questa nuova serie di film Disney); un'altra grande differenza è rappresentata dal cast, che nel film del 2020 è costituito da soli attori asiatici al contrario del film d'animazione, che invece includeva fra i doppiatori un gran numero di stelle americane.

Passiamo poi alla narrazione e quindi al succo della faccenda: i fan avranno sicuramente notato l'introduzione del concetto del Chi, totalmente assente dal film d'animazione, nonché quella del personaggio della Strega e della sorella di Mulan; allo stesso modo anche gli invasori sono diversi, gli Unni per il film d'animazione e i Rourans per il remake live-action.

Grandi assenti il drago Mushu, la nonna di Mulan, gli antenati (menzionati nel remake ma mai mostrati) e Shan Yu, mentre Li Shang è stato 'diviso' in due personaggi: dato che avere un ufficiale in comando come interesse sentimentale di Mulan avrebbe cozzato col clima attuale post MeToo, la produzione ha creato il comandante Tung e Chen Honghui.

Inoltre, nell'originale poema La ballata di Mulan, Mulan serve 12 anni nell'esercito prima di tornare a casa senza mai rivelare la sua vera natura: nel film animato viene smascherata accidentalmente, mentre nel remake del 2020 svela di essere una donna di sua spontanea volontà, una decisione fortemente dettata dal clima politico e sociale attuale. Allo stesso modo in questo film non si taglia i capelli (come invece accadeva nel film del 1998) e, come sbandierato nell'arco di tutta la campagna promozionale, gli stacchetti musicali sono totalmente assenti.

Avete trovato altre differenze? Ditecelo nei commenti.

