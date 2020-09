Mulan, come sta andando la scommessa su Disney Plus? Ecco i primi risultati

Il remake live-action di Mulan distribuito su Disney+ ha contribuito ad aumentare in maniera esponenziale i download sulla piattaforma. Il film di Niki Caro in origine doveva arrivare nei cinema a marzo ma l'arrivo della pandemia ha fatto slittare il film a settembre e direttamente in streaming. E i risultati di questa scommessa sembrano ottimi.

Secondo gli ultimi dati Mulan ha permesso a Disney+ di aumentare i download del 68% nell'ultimo fine settimana. Mulan racconta la storia di una giovane ragazza cinese che decide di camuffarsi da uomo per proteggere suo padre, gravemente malato, e sostituirlo nel prestare servizio in una guerra che potrebbe mettere la sua vita in pericolo.



Il remake ha come protagonista Yifei Liu, nel cast con Donnie Yen, Li Gong, Jet Li, Jason Scott Lee e Rosalind Chao.

Considerato il prezzo aggiuntivo da sborsare (29,99 $ negli USA e 21,99 euro in Italia), molti si sono chiesti quale potesse essere il risultato di questa strategia e per il momento i risultati sembrano davvero ottimi.

Secondo Sensor Tower, società di ricerca sui download delle applicazioni, ha rivelato che la spesa sull'app Disney+ dei consumatori è aumentata del 193% a causa probabilmente del prezzo da sborsare per poter vedere Mulan.

