Mulan e il Comandante Tung nella prima clip ufficiale del live-action Disney

La Disney ha pubblicato online la prima clip ufficiale dell'atteso live-action di Mulan, nuovo adattamento cinematografico della leggenda cinese diretto da Niki Caro che vede come protagonista Yifei Liu nei panni dell'eroina titolare del film e - tra gli altri - anche Donnie Yen nel ruolo del Comandante Tung.

Proprio loro due insieme a Yoson An nei panni del guerriero Chen Honghui sono protagonista della clip che trovate in alto, nella news. Mostra l'arrivo di Mulan e degli altri abitanti della Cina in uno dei campi d'addestramento allestiti su ordine dell'Imperatore per combattere l'Invasione del Mongoli. Qui Mulan si finge già uomo e viene stuzzicata proprio da Chen, a cui rivolge tutto il suo astio puntandogli la spada alla gola e ricevendo lo stesso trattamento a sua volta.



A intervenire è il Comandante Tung che rimette in riga i due personaggi, disarmandoli con facilità e presentandosi. La scena è in linea con quanto rivelato precedentemente: Donnie Yen è uno stuntman fenomenale, talmente veloce da dover rallentare in parte le sequenze che lo vedono protagonista dell'azione.



L'uscita di Mulan è ancora previsto nelle sale italiane il prossimo 26 marzo, ma dato il DPCM del 8 marzo che prevede la chiusura di tutte le sale cinematografiche del territorio fino al 8 aprile, probabilmente l'uscita verrà posticipata.