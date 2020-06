Mulan, il colossal Diseny è adesso il film più importante della stagione

Dopo il posticipo forzato dell'attesissimo Tenet di Christopher Nolan, che resta comunque il titolo più atteso dell'estate, l'adattamento live-action di Mulan firmato da Nikki Caro e targato Disney è divenuto il film studio più importante della stagione estiva, perché primo blockbuster di una major a sbarcare in sala nella riapertura dei cinema.

Prima era senza ombra di dubbio Tenet, tanto che esercenti cinematografici americani e stampa tutta lo avevano già eletto il film emblema della ripartenza del settore, il titolo che avrebbe salvato i boxoffice e dato il calcio d'inizio al ritorno in sala. Sarebbe infatti dovuto uscire il 17 luglio, ma la decisione della Warner Bros ha ora passato questo importante testimone alla trasposizione del classico Disney e della fiaba cinese, che mantiene - per ora - intatta la data del 24 luglio.



Non sarà comunque il primo film a uscire nei cinema americani dopo la riapertura, dato che già il 10 luglio approderà in sala l'inedito e interessante Unhinged con Russell Crowe, tratto dal romanzo thriller The Broken Hearts Gallery. Uscendo però appena due settimane dopo, se i piani si manterranno invariati, Mulan sarà il primo film studios ad alto budget e stacca-biglietti di questa Fase 2 della Pandemia da Coronavirus, e sarà il primo catalizzatore dell'attenzione del grande pubblico.



Vi lasciamo alla nostra anteprima di alcune sequenze di Mulan.