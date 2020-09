Mulan, il governo cinese contro il film Disney: 'Ringraziamenti vergognosi'

Quando venne annunciato il live-action dell'eroina cinese, Niki Caro e il suo cast di certo non impaginavano che Mulan avrebbe sollevato un tale polverone: tra un'accoglienza tiepida del pubblico e il recente scandalo dei ringraziamenti ad un governo genocida, il film deve scontrarsi contro un nuovo muro.

Nelle ultime ore è stata diffusa la notizia che addirittura il governo cinese si sta opponendo, se non alla distribuzione, quantomeno alla pubblicizzazione del titolo. Le autorità cinesi hanno infatti ordinato ai principali organi di informazione del Paese di oscurare la data d'uscita del remake Disney e di promuoverlo il meno possibile. Sebbene non sia stata fornita una motivazione ufficiale, si ipotizza che la causa risieda proprio nell'avversità della critica estera per i legami del film con la regione autonoma dello Xinjiang.

In questa parte della Cina nord-orientale, conosciuta anche con il nome di Turkestan, per anni hanno operato, ed operano tuttora, governi slegati dalle autorità di Pechino che continuano ad imprigionare e torturare minoranze etniche e religiose, perlopiù musulmane, nei cosiddetti "campi di rieducazione".

Le riprese del live-action si sarebbero infatti svolte in Nuova Zelanda e nei pressi della città di Turpan, capoluogo della regione, da cui la necessità di ringraziare il "Publicity Department of CPC Xinjiang Uyghur Autonomous Region Committee" che ha reso possibile le riprese, prassi eseguite in ogni genere di produzione.

A commentare la vicenda e il film nella sua totalità sono stati anche un senatore americano, che ha proposto di rimuovere Mulan da Disney+, e l'attore di Shang-Chi Simu Liu, infastidito dalla rappresentazione stereotipata della cultura orientale offerta da Mulan.