Mulan, i cinema britannici su tutte le furie dopo la decisione epocale della Disney

La decisione della Disney di distribuire il remake in live-action di Mulan direttamente su Disney+ sta facendo ancora discutere parecchio, non solo perché si tratta di una svolta epocale nei metodi di distribuzione cinematografica, ma anche perché c'è chi non è rimasto convinto da tale scelta. Su tutti gli esercenti delle sale.

Ricapitolando: nella giornata di ieri, la Disney ha sorpreso i fan di tutto il mondo con un annuncio sull'uscita del live action di Mulan, diretto da Niki Caro. In alcuni Paesi il film verrà reso disponibile in anteprima su Disney+, al prezzo di 29,99 dollari, dal prossimo 4 settembre. L'uscita consentirà agli abbonati a Disney+ di poter godere del film in ogni momento (non trattandosi di noleggio, bensì di acquisto).

Mulan uscirà comunque al cinema in alcuni mercati internazionali dove la situazione sanitaria è più gestibile rispetto agli Stati Uniti (ad esempio si attende qualche annuncio anche per il nostro Paese). Chi, però, è rimasto certamente interdetto da tale notizia è l'associazione degli esercenti cinematografici britannici, con il capo della UK Cinema Association Phil Clapp, che ha mandato una lettera a tutti i suoi membri: "Con i cinema sparsi per il Regno Unito che stanno continuando a riaprire e dare il bentornato ai clienti, la decisione della Walt Disney Studios ieri di mettere Mulan sulla loro piattaforma Disney+ e non nei cinema sarà vista da molti come un'enorme delusione. Invece che vedere un nuovo e grande film per famiglie nel miglior posto possibile, i cinema, il pubblico verrà invece incoraggiato a rimanere in casa e pagare un prezzo maggiorato per guardarlo".

Nella lettera continua: "Per molti questo sembrerà un passo indietro, piuttosto che uno in avanti. Un viaggio per andare al cinema è stato sempre visto come un modo per fuggire dalla realtà dopo mesi e mesi di restrizioni. Avrebbe anche garantito una spinta per il pubblico e per i cinema che hanno bisogno di film nuovi, dopo che anche Tenet di Christopher Nolan uscirà a fine agosto".

L'Hollywood Reporter ha poi pubblicato una lettera della Disney ai distributori britannici come sorta di scuse per la decisione presa: "Dato che il Covid-19 ha distrutto buona parte della programmazione e che i mercati sono in diversi situazioni al momento, e dopo aver rinviato l'uscita svariate volte, abbiamo dovuto adottare un approccio specifico per questa uscita".

