Mulan: Christina Aguilera conferma che tornerà una canzone nota ai fan del cartone animato

Ci saranno molte differenze tra il live action di Mulan e il cartone animato del 1998. Se i fan non hanno ancora completamente superato l'esclusione del simpatico Mushu e le pesanti modifiche al personaggio di Li Shang, potranno comunque gioire nel sentire nuovamente una canzone chiave del film Disney.

Stiamo parlando di Reflection, le cui parole vengono cantate dalla protagonista mentre si interroga sulla propria identità, in un momento musicale che la porterà verso la trasformazione in combattente nel resto del film. Nella versione originale la canzone era cantata da Cristina Aguilera (da noi Riflesso era interpretata da Sirya), e durante un concerto a Las Vegas la cantante americana ha annunciato di aver registrato una nuova versione della ballad, insieme ad altro materiale, e ha incitato poi il pubblico ad andare a vedere il film in uscita.

Anche se la regista Niki Caro ha ribadito che il live action non sarà un musical in chiave Disney, potremo comunque contare su di un brano cantato. Se non altro farà parte dei titoli di coda, come spesso succede. Aguilera non aveva mai veramente parlato del suo coinvolgimento nel nuovo film, anche se si era esibita durante il D23 Expo, fiera organizzata dai fan Disney, cantando proprio Reflection.

In attesa dell'uscita, vi lasciamo alla nostra intervista esclusiva alla regista di Mulan e all'ascolto della traccia originale pubblicata sul canale Youtube di Cristina Aguilera.