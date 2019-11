Mulan a cavallo, Mushu gigante e Li Shang nella nuova wave di Funko Pop! Disney

Gli appassionati Disney, al momento, staranno fremendo per l'imminente uscita al cinema di Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle. Ma il mese di marzo non è poi così lontano, e in preparazione del nuovo live-action Disney ispirato alla figura di Mulan, ecco la collezione a tema targata Funko Pop!.

Si è fatto un gran parlare della versione live-action della storia di Mulan, ispirata sia alla leggenda vera e propria, che al classico d'animazione Disney del 1998, e il cui primo trailer aveva generato non pochi pareri contrastanti (vedi: reazioni al primo trailer di Mulan).

Ad ogni modo, il buzz sul film non sembra diminuire, ed è forse anche per questo che Funko Pop! ha deciso di inaugurare una nuova collezione dedicata proprio all'eroina cinese.

In verità, i nuovi Funko si rifanno alla versione animata, e infatti troviamo due premium edition e tre standard pop: il primo soggetto è Mulan, presente in due iterazioni, ovvero in sella al fedele Khan e travestita da Ping, l'identità maschile assunta per infiltrarsi nell'esercito cinese; a seguire, Mushu (Mushu drago, e non fenice come nel live-action), anche lui doppiamente presente, prima con un super-sized pop da 25 cm (con in mano Cri-Kee), e poi in versione "normale" intento a suonare il gong; in ultimo, abbiamo Li Shang, l'affascinante capitano che aiuterà a salvare la Cina e ruberà il cuore alla protagonista (anche se, con grande disappunto di molti, Li Shang non sarà presente nel live-action).

Sul sito ufficiale americano di Funko Pop!, la wave di Mulan è segnalata in uscita per febbraio 2020, e disponibile già al preordine.

Il live-action Disney di Mulan sarà invece nelle sale italiane dal 25 marzo.