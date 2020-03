Mulan: a causa dell'emergenza Coronavirus il film uscirà a maggio in Italia

Alla fine la conferma del rinvio dell'uscita nelle sale italiane di Mulan è arrivato: a causa della decisione del Consiglio dei Ministri di chiudere le sale italiane fino al 3 aprile in merito all'emergenza Coronavirus, tutti i film che sarebbero dovuti uscire in questo periodo dovranno essere riprogrammati.

In particolare, il remake in live action di Mulan, la cui uscita nel nostro paese era prevista per il 27 marzo prossimo, è stato rinviato invece al 14 maggio 2020. Chi sembra invece intenzionato a mantenere la data d'uscita inalterata è proprio l'America; negli Stati Uniti si è recentemente svolta l'anteprima mondiale dalla quale sono fioccate le prime reazioni al film e sembra che verrà mantenuta la data del 27 marzo, come da copione.

La decisione di rinviarne l'uscita varierà da Paese a Paese e potrebbe dipendere anche dalle singole disposizioni dei Governi, eventualmente simili a quello redatto proprio nelle ultime ore dal nostro in merito alla chiusura di tutti i luoghi adatti a manifestazioni pubbliche (cinema, teatri, palazzetti, stadi, ecc).

Passando al film vero e proprio, le prime reazioni della stampa indicano un prodotto riuscito, capace di mescolare abilmente la storia del film animato con un pizzico di originalità in più, anche se non è rimasto esente da commenti rimasti molto delusi; tra le cose più lodate, l'interpretazione di Liu Yifei nei panni della protagonista e la regia di Niki Caro.

Il live-action Disney prenderà a piene mani dalla più elegante scuola di combattimento del cinema asiatico, con e senza armi, precedentemente mostrata in pellicole cult quali La tigre e il Dragone (2000) e La foresta dei pugnali volanti (2004), due tra gli ultimissimi capolavori del genere. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla curiosità legata a una scena del film con Donnie Yen.

Non ci resta quindi che attendere ulteriormente fino al 14 maggio prossimo l'arrivo di questo primo remake in live-action Disney del 2020.