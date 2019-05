Mulan: il budget del live-action Disney sarebbe lievitato a 300 milioni di dollari?

Non si sa ancora moltissimo riguardo al remake live-action Disney dedicato al classico d'animazione Mulan, che vedrà alla regia Niki Caro e protagonista la giovane Yifei Liu nei panni dell'eroina.

Ora però conosciamo meglio le proporzioni di tale operazione grazie a un'intervista concessa dall'attrice Gong Li a Weibo, in cui viene rivelata la cifra attorno alla quale si aggirerebbe il budget, lievitato a dismisura. L'analista specializzata nei dati del mercato cinematografico asiatico, Gavin Feng, ha scritto che "l'attrice cinese Gong Li ha dichiarato che il film live-action Disney Mulan ha il budget più grande di sempre per lo studio, ovvero più di 300 milioni di dollari". Se questa cifra dovesse essere confermata si tratterebbe del secondo budget più elevato della storia, dietro solo ai 350 milioni di dollari di Avengers: Endgame.

Mulan è il live-action del popolarissimo film d'animazione uscito nel 1998 e la cui voce alla protagonista era affidata all'attrice di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Ming na Wen. Il cast del film, per il momento, è composto da: Liu Yifei nei panni di Mulan, Donnie Yen in quelli del Comandante Tung, Jason Lee Scott sarà il villain Bori Khan (che andrà a sostituire Shan Yu), mentre a Jet Li è stata affidata la parte dell'Imperatore. Oltre a loro, il film vedrà Yoson An come l'interesse amoroso della protagonista, Chen Hoghou, che andrà a sostituire il ben più noto Li Shang.

Mentre il comico e attore Kevin Hart è stato rumoreggiato come nuova voce del personaggio di Mushu, il piccolo drago e spirito guida della protagonista. Nonostante le riprese del film siano finite nel mese di novembre, infatti, lo studio non ha ancora annunciato chi, tra i tanti attori e doppiatori nel panorama hollywoodiano contemporaneo, avrebbe finito per dare voce all'iconico draghetto.

Il live-action di Mulan ha una data d'uscita fissata al momento al 27 marzo 2020, esattamente a un anno dall'uscita del live-action di Dumbo.