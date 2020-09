Da Mulan a Belle, quale principessa Disney in base al tuo segno zodiacale?

Vi abbiamo già proposto svariati pezzi dedicati ai più disparati abbinamenti tra attori, film e personaggi di fantasia con il vostro segno zodiacale, come con lo zodiaco del Ragnoverso o quello di Animali Fantastici. Poteva dunque mancare quello delle Principesse Disney?.

Lo stavate aspettando, ammettetelo.

Dopotutto, non serviva Ralph Spacca Internet per rendersi conto della popolarità dei quiz sulle Principesse Disney, quindi perché non provare a vedere quali abbinamenti ci hanno riservato i colleghi del sito Screen Rant tra le protagoniste dei film Disney e i nostri segni zodiacali?

Scopriamo allora a quale segno sono associati il coraggio e la spontaneità di Merida, la determinazione e la praticità di Tiana, il senso di indipendenza e l'altruismo di Belle, e via discorrendo nella lista riportata qui di seguito.

Ariete - Merida (Brave - Ribelle)

Toro - Tiana (La Principessa e il Ranocchio)

Gemelli - Cenerentola (Cenerentola)

Cancro - Ariel (La Sirenetta)

Leone - Vaiana (Oceania)

Vergine - Jasmine (Aladdin)

Bilancia - Biancaneve (Biancaneve e i Sette Nani)

Scorpione - Rapunzel (Rapunzel - L'Intreccio della Torre)

Sagittario - Mulan (Mulan)

Capricorno - Pocahontas (Pocahontas)

Acquario - Belle (La Bella e la Bestia)

Pesci - Aurora (La Bella Addormentata nel Bosco)

E a voi, che Principessa è capitata? Siete d'accordo, o preferivate un altro abbinamento? Fateci sapere nei commenti.