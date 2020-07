Mulan, Avatar, Star Wars: ecco tutti gli ultimi spostamenti nel calendario Disney

L'emergenza Coronavirus continua a creare rivoluzioni nei calendari delle grandi major: oggi è il turno di Disney, che è dovuta ricorrere a drastiche misure per alcuni dei suoi titoli più importanti, tra cui il live-action di Mulan, i sequel di Avatar e i nuovi film di Star Wars.

Stando a quanto riportato da Deadline, infatti, Mulan è stato temporaneamente rimosso dal calendario delle uscite, mentre i sequel di Avatar sono stati rimandati di un anno ciascuno, proprio come le pellicole di Star Wars.

Avremo dunque l'atteso Avatar 2 in sala il 16 dicembre 2022, Avatar 3 il 20 dicembre 2024, Avatar 4 il 18 dicembre 2026 e Avatar 5 il 22 dicembre 2028.

Per quanto riguarda la Galassia lontana lontana, il film di Star Wars di Taika Waititi, il primo di una nuova trilogia, arriverà al cinema il 22 dicembre 2023, facendo slittare il secondo al 19 dicembre 2025 e il terzo al 17 dicembre 2027.

Tra gli altri rinvii abbiamo poi Death on the Nile di Kenneth Branagh, che passerà dal 9 al 23 ottobre 2020; The Empty Man dal 7 agosto al 4 dicembre 2020; Antlers, rimandato al 19 febbraio 2021; The Last Duel di Ridley Scott rimandato al 15 ottobre 2021, mentre un live-action Disney ancora senza titolo occupa ora la precedente slot di Avatar 2 (17 dicembre 2021).

The French Dispatch di Wes Anderson, invece, non ha ancora una nuova data d'uscita.

Rimarrebbero tuttavia in carreggiata Black Widow (la prima settimana di novembre), The Personal History of David Copperfield (28 agosto con una tiratura limitata), The King's Man il 18 settembre, e al Comic-Con @ Home è stato annunciato New Mutants per il 28 agosto.