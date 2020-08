Mulan arriverà su Disney+ anche in Italia: tutti i dettagli sul prezzo

E infine Disney+ fu anche per l'Italia. La divisione italiana della compagnia ha optato per seguire le stesse direttive utilizzate per gli Stati Uniti circa la diffusione del remake in live action di Mulan, che quindi esordirà direttamente in digitale a un prezzo maggiorato per l'acquisto del film oltre al costo dell'abbonamento mensile.

Lo scorso 4 agosto la Disney aveva annunciato a sorpresa l'arrivo di Mulan direttamente su Disney+, il servizio di streaming digitale della compagnia che ha fatto il suo esordio a marzo nel nostro Paese. Al tempo, la Disney aveva lasciato intendere che tale mossa commerciale poteva essere seguita o meno dagli altri paesi, anche se avrebbe comunque provato a far arrivare il film nelle sale al di fuori degli Stati Uniti.

Di oggi è invece la conferma che Mulan arriverà su Disney+ anche in Italia il 4 settembre con pagamento aggiuntivo per Accesso VIP di 21,99 Euro. Ricordiamo che una volta acquistato il film, gli abbonati potranno vederlo senza limiti. La copia digitale rimarrà in possesso degli utenti fino a quando non cancelleranno il loro account su Disney+. In calce alla news trovate anche il video annuncio con il quale Disney ha presentato la notizia.

Mulan non è il primo film Disney destinato al grande schermo uscito poi direttamente sulla piattaforma streaming della Casa di Topolino, ma è il primo ad essere distribuito a pagamento (Artemis Fowl e The One and Only Ivan sono gratuiti per chi ha già l'abbonamento al servizio). Si pensava, inoltre, che una scelta simile sarebbe stata adottata anche per Onward, l'ultimo film targato Pixar e uscito proprio in concomitanza con l'inizio dell'emergenza sanitaria. La pellicola è invece uscita nelle sale italiane la scorsa settimana.