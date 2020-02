Mulan si allena duramente e porta onore alla sua famiglia nel nuovo teaser trailer

Di teaser in teaser stiamo scoprendo sempre maggiori dettagli sul prossimo live-action Disney che vedrà Liu Yifei nel ruolo della più famosa eroina cinese. Adesso, nell'anteprima intitolata "Tranquil" la vediamo alle prese con il peso dell'addestramento.

Il video si apre con una panoramica del palazzo dell'Imperatore, per poi allungarsi attraverso i boschi in cui l'esercito cinese si sta duramente allenando per contrastare l'imminente orda unna, in arrivo dal nord.

"Ti sei allenata duramente, la tua tempra è evidente, ma c'è qualcosa che ti trattiene. Sembra che tu stia nascondendo qualcosa." le dice il generale dell'esercito, ignaro della vera identità che si nasconde sotto le spesse bende del soldato Hua Jun.

Di seguito alcuni dei momenti salienti della pellicola, come lo scontro con i barbari invasori, mentre a chiudere una pausa su Mulan che promette al padre "porterò onore su tutti noi".

Mulan arriverà nelle sale italiane il prossimo 265 marzo e al fianco di Yifei Liu nel ruolo di Mulan ci saranno Donnie Yen come comandante Tung; Jason Scott Lee nel ruolo di Böri Khan, Yoson An nel ruolo di Cheng Honghui, Gong Li come Xianniang e Jet Li come Imperatore. Il film è diretto da Niki Caro mentre la scenegguatura à frutto del lavoro di Rick Jaffa, Amanda Silver, Elizabeth Martin e Lauren Hynek.



Scoprite i nuovissimi character poster appena distribuiti e il viaggio impossibile della nostra eroina.