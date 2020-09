Mulan accusato da un senatore USA: 'Una vergogna, bisogna rimuoverlo da Disney Plus'

Mulan, il nuovo remake live-action della Disney, è finito nell'occhio del ciclone a causa di alcuni ringraziamenti speciali nei titoli di coda: nello specifico, si fa riferimento alla regione dello Xinjiang e al suo governo, che da anni sta perpetrando un genocidio ai danni della minoranza uiguri.

Nello Xinjiang i musulmani uiguri sono da anni detenuti in campi di internamento di massa, ma dato che la Disney ha girato alcune sequenze del film in quei territori il governo, accusato dall'ONU di genocidio, è stato ringraziato nei titoli di coda. Ora il senatore Josh Hawley ha inviato una lettera all'amministratore delegato della Disney Bob Chapek, condannando la società per quello che Hawley ha definito "mascherare il genocidio degli uiguri e di altre minoranze etniche musulmane durante la produzione di Mulan".

La lettera di Hawley (che potete trovare in versione integrale nel link della fonte) chiede alla Disney di ritirare Mulan da Disney+ "per evitare di glorificare ulteriormente i funzionari e le agenzie del PCC responsabili delle atrocità nello Xinjiang". Inoltre, il senatore chiede allo studio di spiegare quale assistenza avrebbe ricevuto lo studio dalle agenzie del partito comunista "coinvolte nel genocidio e come le agenzie sono state ricompensate".

Secondo il New York Times, le entità menzionate nei crediti di Mulan includono l'ufficio di polizia di Turpan, una città nello Xinjiang orientale che ha una grande popolazione uigura. A complicare le cose, inoltre, il fatto che lo scorso ottobre l'amministrazione Trump ha inserito quell'ufficio e altre organizzazioni di polizia nello Xinjiang su una lista nera che vieta alle società statunitensi di vendere o fornire loro prodotti.

La situazione appare sempre più grave: cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Nel frattempo, l'interprete di Shang-Chi dei Marvel Studios Simu Liu ha accusato Mulan di stereotipare i cinesi.