Mufasa: Il re leone, svelata la trama? Ci sarà anche Kiara, la figlia di Simba

Mufasa: Il re leone è stato rinviato dalla Disney, ma l'attesa per il nuovo live-action della saga si fa improvvisamente meno difficile grazie alle nuove rivelazioni arrivate dal noto portale The DisInsider.

Il noto portale, storicamente legato a tutte le novità del mondo Disney, ha confermato in queste ore un precedente report di The Hollywood Handle secondo cui Mufasa: Il re leone seguirà l'ascesa di uno dei più grandi re delle Terre del Branco raccontando la storia di Mufasa, dando al racconto una sorta di struttura alla Il padrino - Parte 2: il film infatti partirà dal presente e vedrà Rafiki raccontare a Kiara, la figlia di Simba e Nala, la storia di suo nonno, con la partecipazione degli immancabili Timon e Pumbaa.

Diretto da Barry Jenkins, il film utilizzerà l'archetipo narrativo del film di Francis Ford Coppola, fungendo sia da prequel che da sequel del film del 2019, Il re leone di Jon Favreau. I fan accaniti de Il Re Leone: Il regno di Simba, il sequel non ufficiale direct-to-video della Disney, possono tirare un sospiro di sollievo, poiché a quanto pare Kiara farà finalmente il suo debutto live-action: come forse alcuni ricorderanno, il libro del film del 2019 specificava che il cucciolo alla fine della pellicola era un maschio, ma a quanto pare Mufasa: Il re leone correggerà questo errore e reintegrerà Kiara come erede di Simba.

