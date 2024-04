Mufasa: Il re leone, nel prequel torneranno anche 4 personaggi famosi: com'è possibile?

Il regista del film premio Oscar Moonlight Barry Jenkins sta lavorando ad un prequel del remake Disney Il re leone, concentrandosi sulle origini di Mufasa, utilizzando la stessa tecnologia CG del film del 2019 di Jon Favreau. Nel prequel saranno presenti quattro personaggi de Il re leone che pochi si sarebbero aspettati di vedere.

Il film mostrerà come Mufasa è diventato il sovrano delle Terre del Branco e come si è complicato il suo rapporto con Scar. Al CinemaCon, Jenkins ha mostrato le prime immagini del film e oltre a mostrare una versione più giovane di Mufasa, ha svelato la presenza nel film anche di alcuni personaggi iconici del film originale.



Si tratta di Rafiki, Zazu, Timon e Pumbaa, in versioni meno adulte delle precedenti. Senza ulteriori dettagli è difficile comprendere come Timon e Pumbaa, più di Rafiki e Zazu, possano relazionarsi con il giovane Mufasa, dato che sono personaggi legati a Simba. Aaron Pierre presterà la voce a Mufasa mentre Kelvin Harrison Jr. presta la sua voce a Scar. Ecco le prime foto del prequel de Il re leone, in arrivo a Natale.

Al momento non sono state pubblicate ancora le immagini online ma la descrizione molto suggestiva:"Le immagini de Il re leone iniziano 'dall'altra parte della luce'. 'Un leone è nato senza una goccia di nobiltà nel suo sangue' dice il narratore. Mufasa è un bambino, alla fine viene mostrato come cucciolo, che trotta sul dorso degli ippopotami e cresce diventando un leone più grande che può essere predatore della natura selvaggia. Molti animali scorrono sullo schermo e versioni più giovani di personaggi familiari, come Timon e Pumbaa e Zazu e Rafiki. Le classiche canzoni musicali de Il re leone accompagnano il tutto".

