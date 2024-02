Mufasa: Il re leone, novità sulla trama del prequel: parla il nuovo protagonista

Uno dei prossimi film 'live-action' in arrivo dalla Disney sarà l'atteso Mufasa: Il re leone, un prequel de Il re leone di Jon Favreau del 2019 che vedrà Aaron Pierre ereditare il ruolo del giovane Mufasa dall'iconico James Earl Jones.

Nel corso di una recente intervista con Collider, l'attore ha parlato di cosa i fan possono aspettarsi da Mufasa: Il re leone, spiegando che il film racconterà un periodo della vita inedito del mito re dei leoni, seguendo nei suoi anni di 'adolescenza'.

"Beh, prima di tutto, voglio riconoscere che James Earl Jones è una mia enorme ispirazione", ha detto Aaron Pierre, che fornirà la voce al giovane Mufasa. "Enormemente. E mi sento molto onorato di assumere questo ruolo dopo di lui. Penso che la differenza fondamentale sarà che in questo nuovo film esploreremo Mufasa in una veste diversa da quella che conosciamo tutti: quando Sir James Earl Jones lo ha interpretato, abbiamo incontrato Mufasa nel pieno della sua vita, nel pieno della sua forza e a capo di un intero regno, mentre qui racconteremo una storia ambientata molto prima di quegli anni. Com'era questo giovane leone prima di diventare quello che conosciamo? Come si comportava? Come si relazionava con gli altri, con la sua comunità e con i suoi cari? Penso che questa sia la cosa fondamentale del nuovo film, ciò che lo rende interessante".

