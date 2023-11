Mufasa: Il re leone, il film prequel live-action è stato rinviato: ecco quando uscirà

La data d'uscita di Mufasa: Il re leone, film prequel del remake live-action della Disney de Il re leone di Jon Favreau e diretto dal regista candidato all'Oscar Barry Jenkins, è stato ufficialmente rinviato.

Il nuovo spin-off della popolare saga Disney, previsto inizialmente per il 5 luglio 2024, è stato ufficialmente rinviato di qualche mese e ora uscirà il 20 dicembre 2024: la decisione è arrivata come conseguenza dei ritardi accumulati per via dello sciopero del sindacato degli attori SAG-AFTRA, che per fortuna si è recentemente concluso dopo ben 118 giorni da record. Con una grande varietà di film che ora torneranno finalmente in produzione, gli annunci che stanno arrivando e che arriveranno nei prossimi giorni circa il rinvio di tante date d'uscita non dovrebbe sorprendere gli spettatori: a questo proposito, vi segnaliamo che nelle scorse ore Disney ha cambiato la data d'uscita di molti film Marvel, come ad esempio Deadpool 3, Captain America: Brave New World e Blade.

Tuttavia questo rinvio potrebbe rappresentare una buona notizia per Mufasa: Il re leone, che invece di affrontare un'affollata stagione cinematografica estiva ora andrà a scontrarsi solo con Sonic the Hedgehog 3, che dovrebbe arrivare sul grande schermo lo stesso giorno, con la stagione delle vacanze natalizie solitamente molto redditizia per i film dedicati alle famiglie.

Per altri contenuti ecco tutto quello che sappiamo sulla storia di Mufasa: Il re leone.