Mufasa: Il Re Leone, Barry Jenkins rivela nuovi dettagli sui protagonisti

Mufasa: Il Re Leone è uno dei progetti Disney più attesi dei prossimi anni ed è già in lavorazione da qualche tempo e nel frattempo il regista Barry Jenkins, dopo aver svelato che il sequel avrà numeri musicali davvero meravigliosi, ha aggiunto ulteriori informazioni su Mufasa e compagni.

Il nuovo film sul Re Leone avrà come tema centrale la storia delle origini di Mufasa padre di Simba, il protagonista del classico di animazione Disney uscito nel 1994 e stando a quanto rivelato dal regista nel nuovo film ritroveremo delle vecchie conoscenze.

In una recente intervista rilasciata a Entertainment Weekly in occasione del D23 tenutosi a Los Angeles qualche settimana fa, Jenkins ha sottolineato: "Vedrete un sacco di facce familiari. È un prequel ma un prequel nel senso che questi sono tutti gli stessi personaggi e vi stiamo dicendo come come sono diventati quello che sono", aggiungendo poi: "Aspettatevi dei numeri musicali. Numeri musicali davvero meravigliosi, direi!".

Insomma, tutto pare proseguire a gonfie vele in casa Disney e nel film in uscita nel 2024 avremo anche flashback di Mufasa attraverso le prospettive di Rafiki, Timon e Pumbaa. In attesa dell'uscita nelle sale, potete recuperare la nostra recensione del Re Leone in CGI del 2019 ad opera di Jon Favreau.