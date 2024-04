Mufasa: Il Re Leone, Barry Jenkins chiude le polemiche con un commovente messaggio

Mufasa: Il Re Leone uscirà nel 2024: il prequel de Il Re Leone (2019) sarà diretto da Barry Jenkins, già autore del film Premio Oscar "Moonlight". Il regista ne ha parlato nel corso di un'ospitata al CinemaCon 2024.

Il trailer del film, mostrato proprio in occasione dell'evento, ha destato perplessità in alcuni presenti, che sostanzialmente hanno notato le medesime debolezze riscontrate nell'opera del 2019. In quel caso, il regista Jon Favreau aveva deciso di rimanere fedele a Il Re Leone originale, ma l'opera era risultata non esente da difetti. Il film era stato infatti criticato per il suo uso della CGI che, a detta di molti, avrebbe fatto sembrare i protagonisti "vuoti e privi di emozioni". Adesso, Mufasa: Il Re Leone correrebbe dei rischi del tutto analoghi.

Jenkins è quindi corso ai ripari e ha risposto immediatamente a tali obiezioni, rievocando il legame che lo connette all'originale Disney del 1994. L'autore era infatti solito vedere il film di animazione con i nipotini, ossessionati a tal punto dalla storia di Simba da averla guardata almeno 200 volte. L'impatto dell'opera cinematografica sui nipoti lo ha quindi spinto ad accettare di dirigere il nuovo film, subito dopo aver ricevuto la sceneggiatura. "Quando è arrivata sulla mia scrivania la sceneggiatura di Mufasa: Il Re Leone, mi sono ricordato di quando ho visto quei due ragazzini intenti ad avere a che fare con emozioni molto complesse. Ho avuto la sensazione che tali emozioni venissero trattate in un modo molto premuroso, rispettoso e sicuro", ha spiegato Jenkins.

Il regista ha poi spiegato che in Mufasa: Il Re Leone le emozioni non saranno certamente assenti: "Esplora l'ascesa che ha condotto Mufasa a diventare l'iconico sovrano che tutti conosciamo, eppure ciò che mi piace di questo film è che ha tanto cuore e che sarà di aiuto ai giovanissimi".

