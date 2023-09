Mufasa, quando esce il prequel live action del Re Leone?

Il live action del Il Re Leone è stato un successo assoluto di pubblico e di critica e la Disney ha pensato bene di sfruttare l’amore dei fan per i personaggi del lungometraggio d’animazione del 1994 mettendo in produzione un prequel, anche questo in live action, dal titolo Mufasa. Quando uscirà il film diretto da Barry Jenkins?

Dopo che il capo della Disney ha paragonato Il Re Leone a Star Wars è giunto il momento di parlare del nuovo prodotto dedicato al franchise e che racconterà la storia di Mufasa prima degli eventi che abbiamo conosciuto e amato tanto nel cartone quanto nel live action remake.

Nel prequel dovrebbero tornare i compagni d’avventura di Simba del primo film, Timon, Pumba e Rafiki e, probabilmente si svolgerà durante due archi temporali differenti.

Stando al programma della Disney, e visto che pare finalmente concluso il braccio di ferro tra sceneggiatori e major, il lungometraggio dovrebbe uscire il 5 luglio 2024 per la sceneggiatura di Jefff Nathanson che ha già lavorato al primo capitolo del reboot.

Il cast di voci che darà vita a personaggi vecchi e nuovi sarà composto da Aaron Pierre, Kelvin Harrison, Seth Rogen, Billy Eichner e John Kani.

In attesa di poter scoprire il passato del padre di Simba e amatissimo re protagonista di una delle scene più tristi della storia del cinema, vi lasciamo alla recensione di Il Re Leone, opera capace, nel 2019 di riportare in vita un classico dell’animazione disneyana.