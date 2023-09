Mufasa, quando è ambientato il prequel del Re Leone e di cosa parlerà?

Quando è ambientato Mufasa: Il re leone? Ecco tutto quello che dovete sapere sull'atteso prequel live-action de Il re leone, inclusa la storia che sarà raccontata in questo nuovo film Disney.

Al momento non si sa molto sulla trama di Mufasa: Il Re Leone, ma recentemente è stato confermato che il film sarà ufficialmente un prequel de Il re leone di Jon Favreau: quando il progetto venne annunciato per la prima volta nel 2020 le indiscrezioni avevano suggerito che si sarebbe trattato di un sequel/prequel ambientato sia nel presente che nel passato, sullo storico modello de Il Padrino: Parte II, ma stando a ciò che sappiamo oggi è più probabile che il film sarà un vero e proprio prequel con le uniche scene ambientate nel presente dedicate a Rafiki che racconta la storia di Mufasa a Timon e Pumbaa.

Sempre secondo i rumor, Mufasa: Il re leone potrebbe adattare il romanzo tie-in The Lion King: A Tale of Two Brothers, che si concentra sulle versioni giovani di Mufasa e Scar. Sembra che il film stia già prendendo in prestito un elemento da questo romanzo dal momento che Kelvin Harrison Jr. è stato annunciato come doppiatore di un personaggio chiamato Taka, e il romanzo spiega che il fratello minore di Mufasa si chiamava Taka prima di diventare noto come Scar. Speriamo di saperne di più sulla trama del film nei prossimi mesi.

