Il mucchio selvaggio, il production designer Jon Billington nel remake del classico

Mel Gibson si prepara a lucidare pistole e proiettili per una nuova impresa cinematografica: Il mucchio selvaggio tornerà al cinema con un cast memorabile, ma prima del ciak si stanno muovendo le pedine utili per la realizzazione del film, come dimostra l’ingaggio di Jon Billington alla guida di un reparto importante della produzione.

Pagina importante della Storia del Cinema, Il mucchio selvaggio è un film imprescindibile per l’epopea del Vecchio West sul grande schermo: Sam Peckinpah ha scritto e diretto un’opera in grado di stravolgere le regole classiche di un genere che ha conosciuto grande fama in Italia con Sergio Leone e i suoi Spaghetti Western.

Nel film del 1969 – un anno di rottura con il passato, il primo passo verso un’epoca di forti critiche e contestazioni sociali – i cavalieri del West non indossano più la stella dello sceriffo: i personaggi de Il mucchio selvaggio agiscono con intenzioni disturbanti, spaventando gli indifesi e ribaltando la prospettiva dei buoni che vincono sempre contro i cattivi, che siano Nativi d’America o criminali senza scrupoli.

A cinquant’anni esatti dall’uscita del film si torna a parlare del suo rifacimento con un tassello importante per il cast tecnico della pellicola: Jon Billington è stato infatti ingaggiato come Production Designer sotto la direzione di Mel Gibson, attore e regista di fama mondiale.

Nello specifico, Billington dovrà supervisionare la ricerca e lo sviluppo del materiale scenico per una ricostruzione fedele del set: avendo già svolto mansioni da Direttore Artistico per titoli come Il quinto elemento (1997) e Il nemico alle porte (2001) l’esperienza è innegabile, se poi si aggiunge la Nomination agli Oscar per Riccardo III (1995) ci sono davvero i presupposti per un risultato qualitativamente ammirabile.

Sempre Jon Billington sarà il Production Designer di Boss Level, film d’azione previsto del 2019 con Mel Gibson tra gli attori della pellicola, e Bad Boys for Life, sequel delle avventure con Will Smith e Martin Lawrence previsto per il 2020.

Nel frattempo si stanno muovendo gli ingranaggi per il cuore recitativo de Il mucchio selvaggio, in uscita a data da destinarsi: il cast è di tutto rispetto e nonostante le prime riserve del regista il film potrebbe preannunciarsi come un successo al botteghino, anche se il peso del grande classico si fa davvero sentire.