Su MUBI sta per arrivare un film a luci rosse così spinto che vi sembrerà un vero porno

Molto presto bisognerà aggiornare la lista dei film più scandalosi presenti nel catalogo di Prime Video: su Mubi, disponibile sulla piattaforma tramite abbonamento aggiuntivo, è infatti in arrivo il film erotico Pleasure, di Ninja Thyberg.

Film d'esordio della regista svedese, Pleasure è basato su un omonimo cortometraggio che l'autrice aveva realizzato nel 2013 e racconta la storia di una ragazza di una piccola città svedese che si trasferisce a Los Angeles per diventare una porno star. La scena è dominata (anche letteralmente, ad un certo punto) da Sofia Kappel, che (s)veste i panni della spregiudicata e combattiva protagonista pronta a tutto per avere successo, col cast che è completato da Revika Anne Reustle, Evelyn Claire, Chris Cock, Dana DeArmond e Kendra Spade.



“Io e i miei amici leggevamo romanzi erotici e avevamo questa idea super vanigliata di sesso e romanticismo" ha dichiarato la regista. "Non abbiamo mai parlato di masturbazione, ad esempio. Poi una volta vidi questo video porno, che era così crudo e brutale e degradante per le donne. All'inizio, il mio obiettivo con Pleasure era distruggere il porno. Ho visto l'industria come il mio principale nemico, ma poi mi sono molto avvicinata a quel mondo. Quando ho fatto il cortometraggio, ho guardato tutti i documentari esistenti sull'argomento, ho letto tutto quello che c'era da leggere e ho condotto diverse interviste. Volevo mostrare le persone reali nascoste dietro gli stereotipi di quei video. Ma quando sono entrata in quel mondo, niente era come pensavo sarebbe stato".



La messa in scena piana e 'naturalista' restituisce tutta la realtà dei momenti delle riprese dei video hard, con dettagli molto espliciti e spesso anche crudi, dato che per ottenere una popolarità sempre maggiore la protagonista - Bella Cherry - accetterà contratti per film sempre più estremi. Ne esce fuori il ritratto molto forte (ma anche umoristico) di un mondo dominato dagli uomini, visto da una prospettiva femminile e capace, neanche troppo velatamente, di farsi metafora della Hollywood contemporanea. Un'opera molto 'concreta', dal grande sound design, capace di spingersi fino ai limiti del possibile, abbastanza intelligente da fermarsi appena prima di sfociare nel campo dei trucchi digitali di Nymphomaniac, e che fa il paio con il recente Red Rocket di Sean Baker.

Pleasure sarà disponibile su MUBI a partire dal prossimo 17 giugno.