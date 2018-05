MTV Movie e Tv Awards 2018: Black Panther e Stranger Things sbancano. Ecco le nomination

Gli MTV Movie & Tv Awards andranno in onda lunedì 18 giugno 2018 e su tutti spiccano, quest'anno, il cinecomic Marvel Studios Black Panther e la serie tv Netflix, Stranger Things. Ecco tutte le nomination!

Senza dubbio, da notare c'è il grandissimo interesse per i cinefumetti (Thor: Ragnarok, Wonder Woman, Avengers: Infinity War e Black Panther), e per le serie tv a tema soprannaturale (Stranger Things, Riverdale, Il Trono di Spade), oltre al rinnovato gusto per pellicole horror ben fatte (IT, A Quiet Place: Un Posto Tranquillo), e reminiscenze vintage (Ready Player One e Stranger Things su tutti).

"MIGLIOR FILM

Avengers: Infinity War

Black Panther

Girls Trip

IT

Wonder Woman

MIGLIOR SHOW TV

13 Reasons Why

Il trono di Spade

grown-ish

Riverdale

Stranger Things

BEST PERFORMANCE IN UN FILM

Chadwick Boseman – Black Panther

Timothée Chalamet – Chiamami con il Tuo Nome

Ansel Elgort – Baby Driver

Daisy Ridley – Star Wars: Gli ultimi Jedi

Saoirse Ronan – Lady Bird

BEST PERFOMANCE IN UNO SHOW TV

Millie Bobby Brown – Stranger Things

Darren Criss – L'Omicidio di Gianni Versace: American Crime Story

Katherine Langford – 13 Reasons Why

Issa Rae – Insecure

Maisie Williams – Il trono di Spade

MIGLIOR EROE

Chadwick Boseman (T’Challa/Black Panther) – Black Panther

Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) – Il trono di Spade

Gal Gadot (Diana Prince/Wonder Woman) – Wonder Woman

Grant Gustin (Barry Allen/The Flash) – Flash

Daisy Ridley (Rey) – Star Wars: Gli ultimi Jedi

MIGLIOR CATTIVO

Josh Brolin (Thanos) – Avengers: Infinity War

Adam Driver (Kylo Ren) – Star Wars: Gli ultimi Jedi

Michael B. Jordan (N’Jadaka/Erik Killmonger) – Black Panther

Aubrey Plaza (Lenny Busker) – Legion

Bill Skarsgard (Pennywise) – IT

MIGLIOR BACIO

Jane the Virgin – Gina Rodriguez (Jane) e Justin Baldoni (Rafael)

Love, Simon – Nick Robinson (Simon) e Keiynan Lonsdale (Bram)

Ready Player One – Olivia Cooke (Sam) e Tye Sheridan (Wade)

Riverdale – KJ Apa (Archie) e Camila Mendes (Veronica)

Stranger Things – Finn Wolfhard (Mike) e Millie Bobby Brown (Undici)

PERFOMANCE MAGGIORMENTE TERRIFICANTE

Talitha Bateman (Janice) – Annabelle: Creation

Emily Blunt (Evelyn Abbott) – A Quiet Place: Un Posto Tranquillo

Sophia Lillis (Beverly Marsh) – IT

Cristin Milioti (Nanette Cole) – Black Mirror

Noah Schnapp (Will Byers) – Stranger Things

MIGLIOR GRUPPO

Black Panther

IT

Jumanji: Benvenuti nella giungla

Ready Player One

Stranger Things

MIGLIOR PERFOMANCE COMICA

Jack Black – Jumanji: Benvenuti nella giungla

Tiffany Haddish – Girls Trip

Dan Levy – Schitt’s Creek

Kate McKinnon – SNL

Amy Schumer – I Feel Pretty

RIVELAZIONE

Tiffany Haddish (Dina) – Girls Trip

Dacre Montgomery (Billy Hargrove) – Stranger Things

Madelaine Petsch (Cheryl Blossom) – Riverdale

Taika Waititi (Korg) – Thor: Ragnarok

Letitia Wright (Shuri) – Black Panther

MIGLIOR COMBATTIMENTO

Atomic Blonde – Charlize Theron (Lorraine) contro Daniel Hargrave (Sniper), Greg Rementer (Spotter)

Avengers: Infinity War – Scarlett Johansson (Natasha Romanoff/Black Widow), Danai Gurira (Okoye), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch) contro Carrie Coon (Proxima Midnight)

Black Panther – Chadwick Boseman (Black Panther) contro Winston Duke (M’Baku)

Thor: Ragnarok – Mark Ruffalo (Hulk) contro Chris Hemsworth (Thor)

Wonder Woman – Gal Gadot (Wonder Woman) contro i Soldati Tedeschi

MIGLIOR DOC MUSICALE

Can’t Stop, Won’t Stop: A Bad Boy Story

Demi Lovato: Simply Complicated

Gaga: Five Foot Two

Jay-Z’s “Footnotes for 4:44”

The Defiant Ones

MIGLIOR REALITY SHOW

Keeping Up With The Kardashians

Love & Hip Hop

The Real Housewives

RuPaul’s Drag Race

Vanderpump Rules"