Ms. Marvel, She-Hulk e Moon Knight compariranno nei film del Marvel Cinematic Universe

Come confermato dallo stesso Kevin Feige, i personaggi di Ms. Marvel, She-Hulk e Moon Knight appariranno certamente nei film del Marvel Cinematic Universe una volta esordite le loro rispettive serie televisive su Disney+.

Questi personaggi compiranno quindi il salto dal piccolo al grande schermo e la conferma arriva nientemeno che dal capo esecutivo dei Marvel Studios in persona nel corso di una chiacchierata nel podcast Awards Chatter dell'Hollywood Reporter: "Alcuni dei personaggi che abbiamo già annunciato, come Ms. Marvel, She-Hulk e Moon Knight, li incontrerete per la prima volta nelle serie Disney+, in seguito faranno il salto nei film ma per adesso il Marvel Cinematic Universe andrà avanti e indietro".

Sarà quindi un unico gigantesco universo condiviso: "Già è stato programmato che il Marvel Cinematic Universe sarà sia al cinema che su Disney+. Per completare il cerchio, quando andavo alla USC, era chiamata USC School of Film and Television, mentre adesso la chiamano USC School of Cinematic Arts, a causa dei crossover tra le arti cinematografiche. Di sicuro abbiamo pianificato delle produzioni per Disney+ che saranno al livello di quelle cinematografiche. The Falcon and the Winter Soldier ha appena iniziato le sue riprese e soltanto ieri sono tornato dal set di WandaVision, che ha anche iniziato le riprese. Tutti questi personaggi subiranno dei cambiamenti davvero entusiasmanti negli show e poi andranno nei film, così faranno avanti e indietro".

Tutti e tre gli show citati sui rispettivi personaggi hanno un team di sceneggiatori già corposo, al quale si sono aggiunti recentemente Jeremy Slater e Jessica Gao. Le date di diffusione in streaming di Ms. Marvel, She-Hulk e Moon Knight devono ancora essere ufficializzate. La prima ad arrivare sarà la già citata The Falcon and the Winter Soldier nell'agosto 2020, seguita da WandaVision nella primavera 2021 e da Loki nello stesso periodo.

Intanto sul grande schermo, il prossimo film del Marvel Cinematic Universe che vedremo sarà Black Widow, sorta di prequel dedicato al personaggio di Natasha Romanoff interpretato ancora una volta da Scarlett Johansson.