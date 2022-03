Ms. Marvel, Saagar Shaikh: 'Sarà incredibilmente d'impatto per le future generazioni'

Il primo trailer di Ms. Marvel ne ha anche svelato la data d'uscita su Disney+, ma cosa rende questo show diverso dagli altri? Secondo Saagar Shaikh, una delle star dello show, sono svariati i motivi per cui la serie sarebbe degna di nota, ma ve ne è uno in particolare che la contraddistingue.

Ai microfoni di Screen Rant, l'interprete di Amir, il fratello di Kamala Kahn a.k.a. Ms. Marvel nello show Marvel di Disney+ ha spiegato che si riconduce tutto a un fattore di rappresentatività.

"Ms. Marvel come show, e non solo Kamala Khan, ha una personalità così forte, ed è rivolto a così tante persone diverse. Non si può dire lo stesso per tutti i film e gli show del MCU" afferma infatti l'attore.

"È per una fascia demografica diversa. Catturerà l'attenzione di un pubblico differente. Ci sono così tante persone, così tanti ragazzi di origini asiatiche. Ho tre nipoti che non vedono l'ora di guardare Ms. Marvel, perché nessuno ha mai visto un supereroe musulmano di origini pakistane" continua poi, scendendo più nel dettaglio con un esempio pratico "Quando ero un ragazzino, se avessi avuto qualcosa come Ms. Marvel crescendo, mi sarei sentito più 'normale'. Ma non mi sono mai sentito così, mi sono sempre sentito 'altro', e credo semplicemente che normalizzare un'eroina musulmana di origini pakistane possa avere un grande impatto sulle nostre future generazioni. Sarà una cosa enorme per i nostri ragazzi. Voglio dire, è per loro questa serie, no?".

Ms. Marvel arriverà l'8 giugno su Disney+.