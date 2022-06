Ms. Marvel, Kevin Feige: 'La nostra intenzione è rendere sempre unici i prodotti MCU'

Serie tv come Mooon Knight o Ms. Marvel non potrebbero essere più diverse tra loro, come scopriremo non appena quest'ultima debutterà su Disney+, e Kevin Feige non potrebbe essere più orgoglioso di questa "unicità".

Alla premiere di Ms. Marvel, il Presidente e CCO dei Marvel Studios Kevin Feige ha rimarcato come l'intento della compagnia sia sempre quello di differenziarsi in tutto quel che fa, pur presentando qualcosa di omogeneo sotto altri aspetti.

"Quella è sempre l'intenzione, ovvero che il logo dei Marvel Studios non promette per forza un particolare gruppo di personaggi o lo stesso identico tono. Promette uno spirito, uno stile, una vibe, e delle emozioni inimitabili, spero" ha spiegato Feige ai microfoni di Heroic Holliwood.

"Ed è perfetto a livello di tempistiche poter andare da Moon Knight a Ms. Marvel, proprio perché sono così unici e differenti. Poi con Multiverse of Madness e Love and Thunder ai due estremi. E penso che sia questo che rende la Marvel in campo editoriale, e ora il MCU, così unici. L'essere in grado di poter vedere tutti questi toni e stili e personaggi differenti. Quindi mi piace sempre tanto sentir dire dalla gente 'Guarda, sono tutti così differenti'. Perché è ciò che proviamo noi, e vorremmo che gli altri provassero" ha poi aggiunto, anticipando il debutto di Ms. Marvel su Disney, che avverrà il prossimo 8 giugno.

E voi, guarderete la nuova serie dei Marvel Studios?