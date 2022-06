Meglio Ms Marvel o Batgirl? Gli autori commentano la serie Marvel e il film DC

Il successo di Bad Boys for Life ha sicuramente giovato alle carriere di Bilall Fallah e Adil El Arbi: il duo di registi, dopo aver esordito nel Marvel Cinematic Universe con. la nuova serie Disney Plus Ms Marvel, presto faranno il loro debutto anche nel mondo DC con il live-action Batgirl.

In una recente intervista con Variety, Fallah ed El Arbi hanno parlato delle similitudini tra Ms. Marvel e Batgirl, delineando però anche alcune differenze chiave: "Entrambi i progetti sono una storia di origine", ha detto Fallah. "Tutte e due le protagoniste di queste storie devono crescere e trovare un modo per essere ciò che devono diventare: un supereroe. D'altra parte, si tratta di due progetti completamente diversi. Ms Marvel è molto adolescenziale, è una storia super colorata e piena di giovinezza, mentre Batgirl è ambientato nella Gotham City di Batman, che è un contesto molto più oscuro. I viaggi di Kamala e Barbara sono simili in termini di evoluzione, devono imparare ad assumersi le proprie responsabilità e crescere a partire dai propri errori, ma vivranno quei viaggi in modo molto diverso".

"Sarebbero migliore amiche, senza dubbio", ha detto Fallah a proposito della Kamala di Iman Vellani e della Barbara Gordon di Leslie Grace. "Che si tratti della Gotham City oscura di Barbara o del mondo colorato pieno di supereroi di Kamala, sono due ragazze molto divertenti e due personaggi estremamente affascinanti da raccontare."

Ricordiamo che Batgirl includerà anche il Batman di Michael Keaton; dall'altra parte, i fan sperano di assistere ad un cameo di Brie Larson in Ms Marvel, dato che Kamala avrà un ruolo di co-protagonista nel film The Marvels, sequel di Captain Marvel in uscita nel 2023. Batgirl, lo ricordiamo, non ha ancora una data d'uscita ufficiale, quindi rimanete sintonizzati.