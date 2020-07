Mrs. Doubtfire, Robin Williams fece quasi vomitare l'intero cast: ecco come

Di Mrs. Doubtfire abbiamo tutti, soprattutto i nati tra gli anni '80 e i '90, il ricordo ammantato di quel velo di tenerezza che è tipico dei bei ricordi d'infanzia: aggiungiamoci, poi, l'immutato affetto che tutti proviamo per Robin Williams oggi come allora ed ecco compiuta l'opera. Sarebbe un peccato se qualcuno rovinasse tutto ciò, vero?

Ebbene, quel qualcuno potrebbe essere proprio Robin Williams: già, perché l'amato protagonista di Mrs. Doubtfire (oltre che di un'infinità di altri film che hanno segnato l'ultimo trentennio di cinema) fu protagonista durante un momento delle riprese di una performance che fece davvero accapponare la pelle al resto degli attori.

No, forse abbiamo un po' esagerato, ma siamo sicuri di non farlo quando diciamo che Sally Field e gli altri siano stati davvero vicini a dare di stomaco durante la scena del ristorante: sì, proprio quella in cui alla cara Mrs. Doubtfire, ad un certo punto, cade la dentiera nel bicchiere. Il motivo? Il buon Robin non aveva avvisato nessuna delle sue co-star della cosa, allo scopo di ottenere delle espressioni di disgusto quanto più realistiche possibili: missione riuscita, non credete?

A proposito di Williams: sapevate che l'attore si offese non poco con la produzione di Batman? Il motivo è da ricercare nel comportamento di Warner Bros. durante la ricerca del cast per il film di Tim Burton.