Mrs. Doubtfire, Robin Williams provò il suo personaggio...in una libreria!

Mrs. Doubtfire è un film generazionale capaci di unire intere famiglie davanti la tv ad ammirare un talento puro e cristallino come Robin Williams. L'attore aveva modi molto particolari per provare i propri personaggi che coinvolgevano anche la gente comune, fuori dai set dei suoi film.

Essere un talento così cristallino e poliedrico ha sicuramente aiutato l'attore nel corso della sua vita e della sua carriera rendendolo una delle personalità più interessanti ed incredibili di Hollywood. Per testare che il suo personaggio funzionasse l'attore provò in tutti i modi ad amalgamarsi tra la gente comune sperando in tutti i modi di non essere in alcun modo riconosciuto. Il regista Chris Columbus ha addirittura ammesso che Williams creò varie versioni del film.

Per provare che il trucco del suo personaggio fosse efficace, Williams decise di andare a fare un acquisto in una libreria nei panni di Mrs. Doubtfire, provando a non essere riconosciuto. Durante l'acquisto nessuno lo fermò scambiandolo per una semplice anziana pronta a comprare un libro in una libreria a caso della città. La genialità dell'attore fu testimoniata dal modo in cui riuscì a camuffare anche la voce che, generalmente, era uno dei suoi tratti distintivi.

Durante le riprese di Mrs. Doubtfire diede anche importanti consigli ai giovani attori presenti sul set. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!