Mrs. Doubtfire, Chris Columbus: 'Robin Williams ha creato varie versioni del film'

Se al momento la Snyder Cut di Justice League sta monopolizzando il mondo cinematografico, alcune affermazioni di Chris Colubus hanno mandato in subbuglio il popolo del web che spera di vedere presto o tardi le altre versioni di Mrs. Doubtfire.

Il regista ha infatti rivelato che per via dell'incredibile genio di Robin Williams, esistono ben 3 tagli della celebre commedia. Ce n'è uno PG (bambini con la sorveglianza dei genitori), uno PG-13 (vietato ai minori di 13 anni), e addirittura uno NC-17 (vietato ai minori di 17 anni). Chris Columbus parlando con Entertainment Weekly ha detto:

"La realtà è che c'era un accordo tra me e Robin, che era, farà una o due, massimo tre riprese per ciascuna scena. E poi diceva: 'Allora fammi giocare' e fondamentalmente continuavamo girando da 15 a 22 nuove, penso che 22 siano il massimo che abbiamo raggiunto".

Di conseguenza, dice, Williams ha inventato nuove versioni e nuove linee narrative per ogni ripresa. "A volte diceva e faceva cose poco appropriate per un film PG-13, ma certamente appropriate e divertenti per un film di classe R. Non esiste una vera versione NC-17 ma moltissime altre versioni. Sarei disponibile a fare un documentario sulla realizzazione del film e consentire alle persone di vedere alcune scene rieditate in una versione R-rated", dice Columbus. "Il problema è che non ricordo la maggior parte di esse. So solo cosa c'è nel film a questo punto perché è passato molto tempo. Ma ricordo che era materiale scandalosamente divertente".

Insomma, speriamo che presto potremo vedere queste scene con l'indimenticabile Robin Williams.