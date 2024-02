Mr. & Mrs. Smith, avete notato il riferimento a Fight Club nel film con Brad Pitt?

Sono trascorsi quasi 20 anni da quando Mr. & Mrs. Smith ci presentava sul grande schermo quella che sarebbe diventata una delle coppie più iconiche della Hollywood degli anni a venire: per un'Angelina Jolie in rampa di lancio, però, il film di Doug Liman contava su un Brad Pitt che in curriculum vantava già dei veri e propri cult.

Uno di questi era ed è senza ombra di dubbio Fight Club: il film di David Fincher aveva fatto il suo esordio in sala soltanto 5 anni prima e già veniva considerato da molti una vera e propria perla: perché, dunque, non cogliere l'occasione per un fugace omaggio?

Detto, fatto: il buon Doug non si fece certo scappare l'opportunità, inserendo nel suo film un brevissimo riferimento che, in effetti, potrebbe essere sfuggito anche ai più sfegatati appassionati del cult con Edward Norton... O almeno a quelli meno attenti! La scena in questione è quella dell'interrogatorio a Benjamin Danz (Adrien Brody): avete notato che maglietta indossa il personaggio?

Proprio così: si tratta di una maglietta di Fight Club, con tanto di scritta! La cosa, però, non viene mai messa in risalto dalle inquadrature, e potrebbe quindi sfuggire a chiunque non si soffermi sui dettagli di ogni singola scena. E voi, ci avevate fatto caso? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate un nostro approfondimento su Mr. & Mrs. Smith.