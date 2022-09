Mr. Harrigan's Phone: primo trailer dell'adattamento Netflix del racconto di Stephen King!

Netflix ha finalmente rilasciato online il primo trailer ufficiale di Mr. Harrigan's Phone, la prossima pellicola che arriverà in esclusiva sulla piattaforma il prossimo 5 ottobre.

Scritto e diretto da John Lee Hancock, il film è l'adattamento di una delle storie raccolte nel romanzo "If It Bleeds" di Stephen King, dodicesima antologia di racconti dello scrittore arrivata il 12 maggio 2020 in Italia. La raccolta è costituita da 4 storie inedite.

I protagonisti del nuovo film Netflix saranno Jaeden Martell (IT) e Donald Sutherland (Invasion of the Body Snatchers). Mr. Harrigan's Phone è stato prodotto da Blumhouse e Ryan Murphy. Il film si unisce a una serie di altri adattamenti di King della piattaforma, come Gerald's Game (diretto da Mike Flanagan), 1922 (diretto da Zak Hilditch) e In the Tall Grass (diretto da Vincenzo Natali).

La sinossi della pellicola recita: "Quando Craig (Jaeden Martell), un ragazzo che vive in una piccola città, fa amicizia con Mr. Harrigan (Donald Sutherland), un anziano e solitario miliardario, i due iniziano a formare un legame improbabile grazie al loro amore per i libri e la lettura. Ma dopo la morte del signor Harrigan, Craig scoprirà di essere in grado di comunicare con il suo amico dalla tomba attraverso il cellulare".

Per salutarvi, vi ricordiamo che Stephen King ha dato il suo addio al mondo di IT.