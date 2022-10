Mr. Harrigan's Phone, il regista sul coinvolgimento di Stephen King: 'Era sempre presente'

Questa settimana è arrivato in streaming su Netflix un altro adattamento delle opere di Stephen King; stiamo parlando di Mr. Harrigan's Phone, adattamento cinematografico di un racconto dello scrittore del Maine diretto da John Lee Hancock. Proprio nel corso di un'intervista, il regista ha parlato del grado di coinvolgimento di King nella storia.

Parlando ai microfoni di Screen Rant, Hancock ha discusso del livello di coinvolgimento di King sul set della pellicola, spiegando come si sia rivelato molto utile durante il processo di realizzazione:

"Era molto coinvolto. Voleva rimanere fuori dai giochi e lasciarmi fare le mie cose, ma mi ha fatto sapere che era lì per me, e così ho iniziato ad approfittarne. Quando ho finito la sceneggiatura, l'abbiamo mandata a Stephen e ci siamo detti: 'Oh, spero che gli piaccia', perché può solo darci un pollice verso e abbiamo chiuso. Ma a lui la sceneggiatura è piaciuta molto. E così, da quel momento in poi, abbiamo avuto un rapporto di e-mail e telefono che è stato davvero, davvero utile e fantastico".

Oltre ad aver ricevuto l'approvazione per la sceneggiatura, Hancock ha cercato il suo contributo per trovare i luoghi giusti per le riprese:

"Quando guardavamo le location, potevo mandargli qualcosa e dirgli: 'Quale di queste due assomiglia all'Howie's Market? Perché hai inventato il nome, Howie's Market, e avevi qualcosa in mente quando l'hai scritto. Quale di questi?'. E lui rispondeva: 'Penso quello a sinistra con il rosso. Credo che sia più simile a quello che avevo in mente'. Ok, perfetto. Abbiamo l'approvazione di Stephen per questa location".

Mr. Harrigan's Phone è tratto dall'omonimo racconto che Stephen King ha incluso nella raccolta "If It Bleeds", e racconta la storia di un ragazzo di nome Craig fa amicizia con l'anziano signor Harrigan, al quale regala un cellulare: quando il signor Harrigan muore, Craig inizia a chiamare il suo vecchio numero per confidarsi e parlargli dei bulli che lo tormentano, solo per scoprire che così facendo ha invocato lo spirito del signor Harrigan a vendicare il suo giovane amico dall'oltretomba.

