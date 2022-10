Mr Harrigan's Phone: da oggi su Netflix il nuovo film tratto da Stephen King

Da oggi 5 ottobre debutta in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand il nuovo adattamento di Stephen King Mr Harrigan s Phone, diretto dal regista John Lee Hancock.

Il film è tratto dall'omonimo racconto che Stephen King ha incluso nella raccolta "If It Bleeds", e racconta la storia di un ragazzo di nome Craig fa amicizia con l'anziano signor Harrigan, al quale regala un cellulare: quando il signor Harrigan muore, Craig inizia a chiamare il suo vecchio numero per confidarsi e parlargli dei bulli che lo tormentano, solo per scoprire che così facendo ha invocato lo spirito del signor Harrigan a vendicare il suo giovane amico dall'oltretomba.

John Lee Hancock, regista di Alamo e Fino all'ultimo indizio che per Netflix aveva già firmato Highwaymen con Kevin Costner e Woody Harrelson, ha scritto e diretto il film. Nel cast Jaeden Martell nel ruolo di Craig (il giovane attore qualche anno fa era già stato Bill Denbrough nell'adattamento di It diretto da Andy Muschietti), Donald Sutherland nel ruolo del signor Harrigan, Kirby Howell-Baptiste nel ruolo della signora Hart, Joe Tippett nel ruolo del padre di Craig e Cyrus Arnold nel ruolo di Kenny Yankovich.

Mr. Harrigan's Phone non è il primo adattamento di Stephen King realizzato da Netflix: in precedenza, lo streamer aveva pubblicato anche 1922, Il gioco di Gerald e Nell'erba alta. Qual è stato il vostro preferito? E quali sono le vostre aspettative per questo nuovo capitolo dello 'Stephen King Cinematic Universe'? Ditecelo nella sezione dei commenti.