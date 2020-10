Mr. Crocodile Dundee: ecco la vera storia che ha ispirato il film cult con Paul Hogan

Per anni Paul Hogan ha affermato che Mr. Crocodile Dundee fosse totalmente frutto della sua invenzione ma nella realtà dei fatti, questo film cult del 1986 è ispirato alla storia di Rod Ansell, un uomo sopravvissuto per 56 giorni come una sorta di Robinson Crusoe.

Rod Ansell è divenuto famoso in Australia verso la fine degli anni '70, quando la sua imbarcazione si capovolse durante una spedizione di caccia in solitaria, e fu così costretto a trascorre circa due mesi intrappolato nella natura più selvaggia. Nonostante le molte difficoltà, l'uomo riuscì a sopravvivere nutrendosi di sangue di mucca e carcasse di animali vari, uccidendo spesso i coccodrilli che incontrava nel corso di questa incredibile battaglia per la sopravvivenza.

Nonostante abbia realmente ispirato le vicende di Mr. Crocodile Dundee, Ansell non vide mai nemmeno un soldo dei proventi derivanti dall'utilizzo della sua storia per questa pellicola di incredibile successo, La sua vita dopo queste straordinarie vicende, non fu particolarmente facile. Il suo matrimonio andò in frantumi e sviluppò anche una pesante dipendenza da droghe. L'uomo morì poi alcuni anni dopo in una sparatoria con la polizia.

