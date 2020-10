Mr. Croccodile Dundee 2, il cameo di Clint Eastwood e altre 5 curiosità sul film

Si svolge 6 mesi dopo il film originale e 13 anni prima del film successivo Crocodile Dundee in Los Angeles.

Il film è fortemente influenzato dai film Rambo . Dundee usa le sue abilità di cacciatore nell'entroterra australiano per sconfiggere il cartello della droga che ha rapito Sue Charlton.

Sebbene il film originale sia una commedia d'avventura, Mr. Crocodile Dundee 2 è più propriamente un film d'azione per via della trama incentrata sulla liberazione di un ostaggio.

Il personaggio interpretato da Paul Hogan nel corso degli anni ha suscitato molte polemiche da parte degli animalisti per il suo mestiere da bracconiere di coccodrilli. Nel secondo film si è cercato di alleggerire i toni facendolo passare per una sorta di pescatore piuttosto che per un criminale.