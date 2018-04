Mozart in The Jungle è stato cancellato dopo 4 stagioni!

La famosa serie tv originale Amazon, Mozart in The Jungle, con lo straordinario Gael Garcia Bernal è stata cancellata dopo quattro stagioni di messa in onda.

La particolarissima serie di mezz'ora, ha contribuito a includere Amazon tra i giganti dell'intrattenimento streaming e televisivo, vincendo anche un Golden Globe nel 2016, per la migliore serie comica, e uno per il miglior attore protagonista in una serie comedy, per Bernal. Lo spettacolo, piuttosto insolito, ruota intorno alla vita di un gioviale direttore d'orchestra che prende in carico la direzione della New York Symphony, e i produttori esecutivi dello show sono Paul Weitz, Will Graham, Roman Coppola e Jason Schwartzman.

"Siamo davvero orgogliosi delle quattro stagioni che abbiamo realizzato di questo show, e siamo grati al cast, alla troupe, ai fan e ad Amazon per aver scritto questa sinfonia con noi. Speriamo che la gente continui a guardare la serie per gli anni a venire ", ha detto il quartetto in una dichiarazione.

“Mozart” è stato prodotto dagli Amazon Studios.

"Mozart in The Jungle" è tra le numerose serie di Amazon della prima ora (quelle uscite per prime, cioè), che sono state cancellate negli ultimi mesi, durante la transizione di gestione alla sezione video del gigante della vendita al dettaglio. L'ex NBC Entertainment, Jennifer Salke, è stata nominata presidentessa degli Amazon Studios a febbraio, prendendo le redini quattro mesi dopo che il suo predecessore, Roy Price, "è stato costretto ad abbandonare il posto per via delle accuse di molestie sessuali".